NetEasе: в случае необходимости Россия сможет потопить в Черном море весь Шестой флот США

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19 сентября 2021, 10:17 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

В случае необходимости Российская Федерация сможет потопить в Черном море весь Шестой флот Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Согласно точке зрения, высказанной изданием NetEasе, Черное море способно стать главным очагом военного противостояния между РФ и Североатлантическим альянсом. Китайские журналисты напомнили, что минувшим летом НАТО и Украина организовали в обозначенном регионе крупные учения Sea Breeze-2021. Проведение данных маневров послужило «тревожным сигналом» для Москвы, отметили в NetEasе.

При этом издание констатировало, что за последние несколько лет Россия значительно укрепила Крым. Так, на полуострове были развернуты береговые ракетные комплексы, системы ПВО и авиация.

Военные возможности Москвы позволят ей в случае необходимости отправить на дно Черного моря весь американский Шестой флот, предсказывается в материале NetEasе, процитированном порталом «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Владимир Орлов допустил, что Украина может уничтожить гражданский самолет на территории РФ, если получит от Вашингтона комплексы THAAD.

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