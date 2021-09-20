Рой пчел убил 63 пингвина в ЮАР

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20 сентября 2021, 16:44 Источник: The Guardian

рой пчел, pixabay.com

В Саймонстауне в ЮАР рой пчел убил 63 пингвина. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 20 сентября, журналисты со ссылкой на Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц (SANCCOB).

В организации подчеркнули, что африканские пингвины в настоящий момент находятся под угрозой исчезновения.

Ветеринар фонда Дэвид Робертс заявил, что данный инцидент является случайностью, поскольку пчелы входят в экосистему региона. По мнению эксперта, речь идет о единичном случае.

Напомним, очковые или африканские пингвины внесены в красный список Международного союза охраны природы.

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