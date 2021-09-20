Маск пошутил над Байденом, который не прокомментировал первую миссию непрофессионального экипажа в космос

Аргументы Недели → В мире 13+

20 сентября 2021, 15:17 Источник: Twitter

Илон Маск, Patrick Pleul/ZB

Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор не отреагировал на завершение первой за всю историю миссии непрофессионального экипажа в космос.

Один из подписчиков Илона Маска в социальной сети Twitter спросил, как бизнесмен оценивает тот факт, что американский лидер не выразил признания четырем новым американским астронавтам, полет которых позволил собрать несколько миллионов долларов для пациентов больницы St. Jude Children's Research Hospital.

"Он еще спит", – пошутил Илон Маск, имея в виду Джо Байдена.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости