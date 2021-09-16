Впервые на орбите космическая экскурсия в автоматическом режиме

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16 сентября 2021, 15:42 Источник: vsatman888.livejournal.com

Итак, свершилось, СпейсХ и тут всех опередил. В номинации первый полет гражданских в космос он первый. Правда есть затруднения дать определение кто есть полетевшие. До этого были профи - летали по работе и за деньги...

Были туристы - заплатили за полет, их везут и вокруг них работают профи, обеспечивающие туристу полет. А сам он только наслаждается и смотрит в окно, никаких ручек и вентилей не крутит, кнопки не жмет...

А вот нынешний случай можно классифицировать как «дикий туризм», когда турист сам себе все делает и сам о себе заботится, дабы сократить свои расходы...

Пока трудно найти практический смысл данного мероприятия, если только как самая первая часть эксперимента по поведению в полете будущих переселенцев на Марс. Их, возможно так же наберут «на улице». Но там будет и время перелета побольше и сама группа пошире, что однозначно приведет к ее разбиению на группки по интересам с шансами на возможные межгрупповые конфликты.

Но основной эффект от данного полета - рекламный, относительно сбора денег на больницу Иуды. Если верить СМИ до полета дело как-то не очень заладилось. Вроде собрали 29 млн из 100 запланированных может в процессе полета сбор средств пойдет поживее и на искомую сумму выйдут. Но внимание к космосу, СпейсХ и самому Илону привлечет несомненно...

Полет на КК типа "Союз" или "Драгон" без стыковки и пребывания на МКС удовольствие ниже среднего. Оба вида кораблей - это транспортные средства доставки на МКС, а не гостиница. Объем свободный у Драгона 9,3 куб.м, или по 2,4 куба на человека. СА в «Союзе» - 2,5куб.м, в ОС видимо даже больше. Так что условия для перемещения человека примерно одни. Хотя, искусство фотографа и дорогой телеобъектив творит чудеса. На публикуемых фото там прям как номер в Хайяте.

Более-менее там можно потерпеть часов 8-20, но дальше не вижу большого удовольствия. С этой точки зрения полет у Безоса или Вирджин вполне себе равноценен.

В свое время на «Союзе-9» Андриян Николаев и Виталий Севастьянов 18 суток в жуткой тесноте «упражнялись в перехвате целей». Компьютерный прибор был разработан в интересах Министерства обороны. С его помощью на орбите должны были навести прицел на модель космического аппарата вероятного противника и сопровождать её перекрестием как можно дольше. Судя по медицинским показаниям звезды Героя советские космонавты получили не зря.

Здесь же все удовольствия за свой счет продлятся 3 суток

Предположим, что это максимум, когда еще можно удержать внимание земного зрителя, а туристы сохранят психоустойчивость и не переругаются. Интересно были ли у "астротуристов" имитации полета на Земле, когда их запирали в такую банку на 3 суток и смотрели как они там себя поведут?

Надеюсь, что вся четверка понимает свою ответственность перед Илоном Маском и СпейсХ. И несмотря на все неудобства от пребывания новичков в невесомости, их американская профессиональная улыбка не покинет их лица во время полета. Или в конце концов редактор это вырежет...

Тем не менее надеюсь, что никаких технических ЧП там не будет. Все ручки управления хорошо законтрены, кнопки прикрыты, мониторы запаролены и корабль полностью под управлением ЦУПа... И все благополучно приземлятся и напишут книги воспоминаний...

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