Для Лукашенко готовят международный трибунал в Нюрнберге

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20 сентября 2021, 11:52

Власти Белоруссии продолжают раскручивать маховик репрессий. Причинами ареста и задержаний граждан являются даже малейшие проявления оппозиционных настроений. Оппоненты власти считают, что за все преступления президенту Белоруссии Александру Лукашенко рано или поздно придётся отвечать. Сейчас международным институтам пока не хватает политической воли, чтобы привлечь главу государства к ответственности. Чтобы ускорить это, организация Народное антикризисное управление инициировало проведение конференции в Нюрнберге по вопросам режима Лукашенко.



Оппозиционную структуру создал один из белорусских оппозиционеров Павел Латушко. Ранее он занимал пост министра культуры республики. Главный офис организации находится в Польше. На конференции будут рассматриваться темы незаконного ареста и преследования белорусов, оказывающих сопротивление тираническому режиму. Посредством универсальной юрисдикции, оппозиционеры планируют привлечь президента Белоруссии к ответственности.



Ранее представители ОБСЕ заявили, что преступления белорусских властей имеют основания для создания международного трибунала. Зверства Лукашенко и его сообщников не имеют сроков давности. Их можно расследовать и в другом государстве, заявили организаторы конференции.





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