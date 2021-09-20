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Сайт Avia.pro: российские системы ПВО на вооружении Сирии вынудили Израиль отказаться от воздушных ударов по арабской республике

, 09:44 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: российские системы ПВО на вооружении Сирии вынудили Израиль отказаться от воздушных ударов по арабской республике
Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские комплексы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении Сирии, вынудили Израиль отказаться от воздушных ударов по арабской республике. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что последняя по времени атака ВВС израильского государства против Сирии произошла в начале текущего месяца. В процитированном материале отмечается, что израильские военные «уже третью неделю не решаются предпринимать какие-либо действия».

Сайт указывает на то, что отказаться от воздушных ударов Израиль вынудили российские комплексы ПВО, которыми оснащены подконтрольные Дамаску силы. Согласно имеющимся сведениям, системам удалось достигнуть 93%-й эффективности в перехвате ракет.

Ранее в понедельник то же интернет-издание сообщило, что истребители и бомбардировщики ВКС РФ нанесли десятки ударов по джихадистам в сирийском Идлибе.

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