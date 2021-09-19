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После опрокидывания пассажирского судна на юго-западе Китая погибли 10 человек

, 13:02 Источник: Центральное телевидение Китая

После опрокидывания пассажирского судна на юго-западе Китая погибли 10 человек
скорая помощь в Китае, Miguel Candela/Keystone Press Agency

В китайской провинции Гуйчжоу опрокинулось пассажирское судно. Согласно последней информации, которую предоставило Центральное телевидение Китая, в результате случившегося погибли десять человек.

К настоящему моменты спасены 40 человек, еще пять пассажиров считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие около 50 лодок, а также вертолеты.

Напомним, пассажирское судно перевернулось вечером в субботу, 18 сентября, на реке Цзанкэ недалеко от города Люпаньшуй. Согласно предварительным данным, конструкция судна предусматривала посадку максимум 40 пассажиров, но в момент происшествия корабль был перегружен.

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