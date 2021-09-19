После опрокидывания пассажирского судна на юго-западе Китая погибли 10 человек

В китайской провинции Гуйчжоу опрокинулось пассажирское судно. Согласно последней информации, которую предоставило Центральное телевидение Китая, в результате случившегося погибли десять человек.
К настоящему моменты спасены 40 человек, еще пять пассажиров считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие около 50 лодок, а также вертолеты.
Напомним, пассажирское судно перевернулось вечером в субботу, 18 сентября, на реке Цзанкэ недалеко от города Люпаньшуй. Согласно предварительным данным, конструкция судна предусматривала посадку максимум 40 пассажиров, но в момент происшествия корабль был перегружен.
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