Пассажирский теплоход сел на мель в Нижегородской области

В Нижегородской области в пятницу, 3 сентября, на мель сел теплоход "Константин Коротков". По факту случившегося в настоящий момент проверку проводит Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно предварительным данным, теплоход "Константин Коротков" сегодня в первой половине дня двигался по Волге по маршруту Нижний Новгород – Москва. На 865-м километре судового хода плавсредство село на мель.
Известно, что на борту теплохода в момент инцидента находились 96 членов экипажа и 97 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал, разлив нефтепродуктов допущен не был. Уточняется, что через некоторое время судно самостоятельно снялось с мели и продолжило следование по маршруту.
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