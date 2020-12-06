Теплоход сел на мель в Астраханской области

В Астраханской области теплоход сел на мель, вследствие чего движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала временно остановлено. Об этом сообщил представитель ГУМЧС по региону.
Речь идет о теплоходе "Омский-111", который следовал из Астраханской области в Иран с 3172,4 тонны зерна и сел на мель на 157,9 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. В результате данного инцидента никто не пострадал, целостность корпуса плавсредства нарушена не была.
Уточняется, что экипаж судна состоит из 12 человек, на борту имеется запас продовольствия на 14 суток.
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