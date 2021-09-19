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Франция и РФ определили методы урегулирования проблемы с шампанским

, 11:01 Источник: Twitter

Франция и РФ определили методы урегулирования проблемы с шампанским
шампанскре, pixabay.com

Министерства сельского хозяйства Франции и РФ пришли к согласию относительно методов, которыми будет решаться вопрос о шампанском, заявил глава французского агроведомства Жюльен Денорманди.

В рамках встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати, которая состоялась во Флоренции, Жюльен Денорманди провел переговоры с замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Сергеем Левиным. Стороны достигли согласия относительно методов работы, которые будут применяться для внесения ясности в действие принятого на территории РФ закона о винодельческой продукции и впоследствии позволят урегулировать ситуацию, в которой оказался французский сектор производства шампанского.

Напомним, 11 сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение об отмене своей рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию.

Напомним, с начала июля ни одна бутылка шампанского не была отправлена из Франции в РФ, поскольку Комитет провинции Шампань объявил протест против российского Федерального закона №345-ФЗ, который требует модификации бутылок.

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