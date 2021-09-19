В Сирии после диверсии возобновлена работа газопровода под Дамаском

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19 сентября 2021, 10:52 Источник: SANA

трубы, pixabay.com

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило в ночь на 19 сентября о возобновлении после диверсии работы на газопроводе в районе Дейр-Али, который расположен к югу от Дамаска.

К настоящему моменту подача газа в газопровод "Аль-Араби" начата. Это произошло после завершения его ремонта техническими специалистами сирийского Министерства нефти и минеральных ресурсов.

В минувшую пятницу министр энергетики Сирии Гассан Замель заявил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али стала причиной отключения энергоснабжения во всем Дамаске. Известно, что ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в РФ.

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