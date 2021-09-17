Турция готовится к наступлению на северо-востоке Сирии

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17 сентября 2021, 16:15

Несколько группировок сирийской оппозиции объединились в союз «Фронт сирийского освобождения». Новый альянс отличается лояльностью по отношению к Турции.



Со стороны это можно расценить, как желание Анкары организовать противников Асада в единое целое. Наблюдатели не исключают, что турки начнут новые наступления на северо-востоке Сирии, где находятся прокурдские отряды. Численность альянса составляет 15 тысяч боевиков, которые ранее принимали участие в различных военных операциях под руководством Турции. Единое оппозиционное движение в Сирии позволило бы Анкаре реализовать свои интересы.



Российская сторона обратила внимание, что Турция не решила вопрос определения подотвественных территорий. Пока Анкара не в состоянии выполнять договорённости от 2018 года, предполагающие отделение оппозиции от террористов. Турецкий политолог Керим Хас вынужден признать, что Турция контролирует многие оппозиционные фракции в Сирии. Их объединение не означает, что они завтра не будут разобщены. По сути это нелегальные вооружённые группировки. Утром они могут воевать как оппозиционеры, а вечером переходят к террористам. Турция, очевидно, не учитывает этот фактор.





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