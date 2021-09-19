В Госдепе сообщили об эвакуации 28 граждан США из Кабула

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19 сентября 2021, 09:05 Источник: РИА "Новости"

аэропорт Кабула, South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что в пятницу, 18 сентября, чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана Кабула 28 граждан США.

Утром в субботу Нед Прайс отметил, что подтверждает эвакуацию 28 американцев чартерным рейсом Qatar Airways. На борту воздушного судна также находились семеро законных обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах Америки. В Госдепе выразили благодарность властям Катара, которые продолжают координировать эти перелеты.

Прайс также добавил, что международное сообщество приветствует сотрудничество талибов по вывозным рейсам из Афганистана.

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