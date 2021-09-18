Американский генерал Фрэнк Маккензи принёс извинения за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

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18 сентября 2021, 09:19 Источник: Интерфакс

Генерал Фрэнк Маккензи (на фото слева) Capt. William Urban/Dod, globallookpress.com

Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи в пятницу, 17 сентября, заявил о признании удара c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле ошибкой. Американский генерал принес извинения за гибель мирных жителей. Погибли 10 человек, в том числе семеро детей.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал удар, нанесенный для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, кошмарной ошибкой. Он также принес извинения и пообещал сделать правильные выводы.

Генерал Маккензи сообщил, что о гибели 10 мирных жителей "говорят результаты расследования". Маккензи признал, что как военачальник, курировавший операцию, несет полную ответственность за удар и трагические последствия.

Он оправдался, что в случае с ударом в Кабуле военным нужно было срочно принять решение, поскольку на кону была безопасность людей в аэропорту имени Карзая.

Генерал заявил, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель, что поможет исключить ошибки.

Маккензи пообещал, что США выплатят компенсацию родственникам жертв удара.

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