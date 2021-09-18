Американский генерал Фрэнк Маккензи принёс извинения за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи в пятницу, 17 сентября, заявил о признании удара c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле ошибкой. Американский генерал принес извинения за гибель мирных жителей. Погибли 10 человек, в том числе семеро детей.
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал удар, нанесенный для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, кошмарной ошибкой. Он также принес извинения и пообещал сделать правильные выводы.
Генерал Маккензи сообщил, что о гибели 10 мирных жителей "говорят результаты расследования". Маккензи признал, что как военачальник, курировавший операцию, несет полную ответственность за удар и трагические последствия.
Он оправдался, что в случае с ударом в Кабуле военным нужно было срочно принять решение, поскольку на кону была безопасность людей в аэропорту имени Карзая.
Генерал заявил, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель, что поможет исключить ошибки.
Маккензи пообещал, что США выплатят компенсацию родственникам жертв удара.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости