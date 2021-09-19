Количество случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило 21,2 миллиона

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19 сентября 2021, 08:36 Источник: Минздрав Бразилии

тест на COVID-19, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Бразилии достигло 21 230 325. Соответствующую информацию предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны.

Согласно последним данным, общее число жертв коронавируса нового типа на бразильской территории превысило к настоящему моменту 590 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что бразильское агентство санитарного надзора Anvisa выдало запрет на применение свыше 12 миллионов доз китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac.

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