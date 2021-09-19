Полную вакцинацию от коронавируса прошли более 181 миллиона жителей США

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19 сентября 2021, 08:28 Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний

шприц, pixabay.com

Утром в воскресенье, 19 сентября, стало известно, что количество полностью вакцинированных против коронавируса нового типа граждан Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту достигло 181 миллиона.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний уточнили, что в вышеуказанное число входят люди, которые получили обе дозы вакцины. Как минимум одну дозу препарата получили в США свыше 211 миллионов человек, что составляет 63,7% от численности населения страны.

В общей сложности на территории Соединенных Штатов были сделаны более 384 миллион прививок против COVID-19.

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