Портал Avia.pro: НАТО установило недельный рекорд по воздушным «провокациям» у границ России

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19 сентября 2021, 08:00 Источник: Avia.pro

Беспилотник, US Air Force / globallookpress.com

Североатлантический альянс установил недельный рекорд по воздушным «провокациям» у границ Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что за последнюю неделю у государственных рубежей РФ были замечены 83 иностранных самолета-разведчика и беспилотника-шпиона. В процитированной публикации указывается на то, что НАТО установило недельный рекорд по воздушным «провокациям» возле границ.

Значительный рост количества «провокационных» полетов, по мнению специалистов, связан с проводившимися российско-белорусскими учениями «Запад-2021», отмечает портал.

Ранее в воскресенье тот же самый ресурс проинформировал, что ВКС РФ уничтожили парад сирийских боевиков с участием турецкой военной техники.

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