Портал Avia.pro: НАТО установило недельный рекорд по воздушным «провокациям» у границ России

Североатлантический альянс установил недельный рекорд по воздушным «провокациям» у границ Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сайт Avia.pro пишет, что за последнюю неделю у государственных рубежей РФ были замечены 83 иностранных самолета-разведчика и беспилотника-шпиона. В процитированной публикации указывается на то, что НАТО установило недельный рекорд по воздушным «провокациям» возле границ.
Значительный рост количества «провокационных» полетов, по мнению специалистов, связан с проводившимися российско-белорусскими учениями «Запад-2021», отмечает портал.
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс проинформировал, что ВКС РФ уничтожили парад сирийских боевиков с участием турецкой военной техники.
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