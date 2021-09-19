Аргументы Недели В мире 13+

Глава ДНКОМ Исаев заявил, что новый штамм коронавируса «мю» уже могли завезти в Россию

, 07:50 Источник: ТАСС

Глава ДНКОМ Исаев заявил, что новый штамм коронавируса «мю» уже могли завезти в Россию
COVID-19, pixabay.com

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что штамм коронавируса нового типа "мю", вероятно, уже проник на территорию Российской Федерации.

По словам специалиста, на прошлой неделе появилась информация о том, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом, а также на территории Европы впервые выявлены носители штамма "мю". "Это значит, что экспансия идет по планете", – подчеркнул Андрей Исаев и добавил, что и в России, вероятно, есть пациенты, у которых данный тип заболевания. 

Эксперт уточнил, что "мю" появился относительно недавно и пока не включен в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Глава ЦИК Памфилова: более шести тысяч бюллетеней на выборах признаны недействительными

Глава ЦИК Памфилова: более шести тысяч бюллетеней на выборах признаны недействительными

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что более шести тысяч избирательных бюллетеней признаны недействительными на выборах депутатов Госдумы. Голосование в России продлится с 17 по 19 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире