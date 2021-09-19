Глава ДНКОМ Исаев заявил, что новый штамм коронавируса «мю» уже могли завезти в Россию

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19 сентября 2021, 07:50 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что штамм коронавируса нового типа "мю", вероятно, уже проник на территорию Российской Федерации.

По словам специалиста, на прошлой неделе появилась информация о том, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом, а также на территории Европы впервые выявлены носители штамма "мю". "Это значит, что экспансия идет по планете", – подчеркнул Андрей Исаев и добавил, что и в России, вероятно, есть пациенты, у которых данный тип заболевания.

Эксперт уточнил, что "мю" появился относительно недавно и пока не включен в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность.

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