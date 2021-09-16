Учёный Северинов рассказал, что окружение президента РФ Путина подхватило «дельта-штамм» коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 17:54 Источник: nsn.fm

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Люди в окружении главы российского государства Владимира Путина подхватили “дельта-штамм” коронавируса. Этой информацией поделился молекулярный биолог Константин Северинов.

По словам специалиста, в настоящее время есть мало данных о циркулирующих на российской территории штаммах, однако порядка 90% случаев заражения в нашей стране и за границей касаются “дельта” варианта. Северинов подчеркнул, что заразиться COVID-19 могут даже те, кто ранее сделал прививку от инфекции.

“Вирус он такой дурак, что не разбирает рангов, где первое, второе лицо или последнее”, - сказал молекулярный биолог.

Кроме того, Северинов назвал “Спутник” единственной в РФ вакциной, которую тестировали на эффективность. “Абсолютных вакцин, как и гарантий чего бы то ни было кроме смерти единорогов не существует нигде”, - заключил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости