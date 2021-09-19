Агентство Bloomberg сообщило, что США планируют приобрести у Pfizer 500 миллионов доз вакцины для нуждающихся стран

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19 сентября 2021, 07:26 Источник: Bloomberg

вакцина Pfizer, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Власти Соединенных Штатов Америки ведут переговоры с американской компанией Pfizer о приобретении 500 миллионов доз вакцины против коронавируса нового типа в целях передачи их нуждающимся странам.

Согласно данным источников, уже в ближайшие дни может быть заключена сделка между администрацией американского лидера Джо Байдена и фармацевтической компанией, которая производит препараты в сотрудничестве с германским партнером BioNTech.

Инсайдер полагает, что о контракте будет объявлено перед саммитом по COVID-19, который должен состояться 22 сентября.

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