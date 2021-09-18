В Евросоюзе планируют одобрить вакцины от коронавируса для детей от 6 лет в ближайшие месяцы

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18 сентября 2021, 13:51 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Европейском союзе планируют одобрить вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей от шести до 11 лет в ближайшие месяцы. Руководитель департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что организация намерена дать заключение о вакцинации от коронавируса детей от шести лет к ноябрю 2021 года.

Марко Кавалери в интервью газете Repubblica сообщил, что по вакцине Pfizer данные по детям возраста от шести до 11 лет специалисты ЕМА получат в начале октября. В начале ноября может поступить информация от Moderna.

Он отметил, что агентству потребуется три-четыре недели для изучения и оценки сведений о препаратах от коронавирусной инфекции COVID-19. Для детей, вероятно, снизят дозировки активного вещества препаратов.

Марко Кавалери подчеркнул, что далее возраст будет снижаться до новорождённых.

Почти 90% граждан старше 16 лет в Великобритании привиты.

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