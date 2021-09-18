Британские власти смягчат правила въезда в Великобританию для привитых одобренными вакцинами

Британские власти с октября 2021 года смягчат правила въезда в Великобританию для полностью привитых одобренными в Соединенном Королевстве вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19. Зарегистрированы в королевстве вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Глава британского Минтранса Грант Шэппс в пятницу написал сообщение на своей странице в Twitterи уточнил, что новые правила въезда начнут поэтапно вводиться в октябре и сначала коснутся только Англии, поскольку власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса обладают правом устанавливать собственные.
Министр отметил, что при снятии ограничений надо будет сдавать меньше анализов, и тогда стоимость поездок снизится.
Грант Шэппс считает, что больше людей смогут путешествовать, видеться с близкими и заниматься бизнесом по всему миру, и это даст новый толчок пассажирским перевозкам.
Шэппс заметил, что снять часть ограничений в Великобритании позволяет программа массовой вакцинации населения. Почти 90% британских граждан старше 16 лет привиты.
Соблюдение 10-дневного карантина на дому после прибытия в Великобританию из большинства стран мира останется обязательным для туристов, которые не были привиты от COVID-19 именно зарегистрированными в Соединенном Королевстве.
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