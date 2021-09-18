Британские власти смягчат правила въезда в Великобританию для привитых одобренными вакцинами

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18 сентября 2021, 10:23 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Британские власти с октября 2021 года смягчат правила въезда в Великобританию для полностью привитых одобренными в Соединенном Королевстве вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19. Зарегистрированы в королевстве вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Глава британского Минтранса Грант Шэппс в пятницу написал сообщение на своей странице в Twitterи уточнил, что новые правила въезда начнут поэтапно вводиться в октябре и сначала коснутся только Англии, поскольку власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса обладают правом устанавливать собственные.

Министр отметил, что при снятии ограничений надо будет сдавать меньше анализов, и тогда стоимость поездок снизится.

Грант Шэппс считает, что больше людей смогут путешествовать, видеться с близкими и заниматься бизнесом по всему миру, и это даст новый толчок пассажирским перевозкам.

Шэппс заметил, что снять часть ограничений в Великобритании позволяет программа массовой вакцинации населения. Почти 90% британских граждан старше 16 лет привиты.

Соблюдение 10-дневного карантина на дому после прибытия в Великобританию из большинства стран мира останется обязательным для туристов, которые не были привиты от COVID-19 именно зарегистрированными в Соединенном Королевстве.

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