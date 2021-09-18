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Испанский «Mundo de Aviaciоn» разместил фан-арты на российский истребитель Checkmate

, 19:49

Испанский «Mundo de Aviaciоn» разместил фан-арты на российский истребитель Checkmate
Checkmate, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

В Сети появились фан-арты на российский новейший истребитель Checkmate. Обработанные в фотошопе изображения опубликованы на странице в Facebook испанского журнала «Mundo de Aviación».

«Все о мечте», - подписал автор подборку из иллюстраций.

На странице представлены изображения российского истребителя Checkmate на фоне заснеженных гор. Впервые истребитель появился на авиасалоне «МАКС-2021». В России его производство ещё не началось, но уже известны все боевые возможности.

«Не успел Checkmate дебютировать на "МАКС-2021", как уже стали завозить фан-арты», - прокомментировали публикацию в корпорации «Ростех». 

При этом не все читатели испанского журнала обрадовались успеху российских разработчиков. Они отметили, что «мечтать невредно».

«Есть такая поговорка: "Мечтание объединяет не всех". Плохо то, что они идут вперед … я все еще рассчитываю, что он не полностью исправен, или там найдут какой-нибудь брак в системе переохлаждения. Если Checkmate - это сон, то пусть он пока будет дурным», - написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто восхитился работой художников.

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