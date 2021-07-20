Глава «Ростеха» Чемезов перечислил боевые возможности нового истребителя Checkmate

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20 июля 2021, 20:55 Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал подробности о разработке нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения Checkmate. По его словам, для создания истребителя был использован суперкомпьютер.

«В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний», - пояснил он.

Чемезов отметил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. По его словам, истребитель имеет открытую архитектуру и адаптивен. Он разъяснил, что самолет может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации, добавил глава «Ростеха».

«В ближайшем будущем самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну систему», - поделился собеседник.

При этом он утверждает, что беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности. Чемезов объяснил, что это значительно повысит всеракурсную осведомленность комплекса, расширит боевые возможности, а также позволит применять новые оперативно-тактические приемы.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь раскрыл «уникальные» характеристики истребителя Checkmate.

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