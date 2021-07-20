Глава ОАК Слюсарь раскрыл «уникальные» характеристики истребителя Checkmate

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20 июля 2021, 17:48 Источник: ТРК Звезда

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал об устройстве нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения Checkmate.

Слюсарь отметил, что характеристики самолета «уникальны». Он считает, что серийные поставки можно начать в 2026-2027 гг. благодаря компьютерному моделированию и виртуальным испытаниям.

«При боевом радиусе в 1500 километров самая большая тяговооруженность, укороченные взлет и посадка, больше семи тонн боевой нагрузки, что для самолетов подобного класса является абсолютным рекордом»,- пояснил он.

Глава ОАК отметил, что укороченные, по сравнению с истребителями такого же класса, параметры взлета и посадки, могут быть важными для ряда стран, которые не хотели бы нести серьезные затраты на перестройку инфраструктуры. Кроме того, Слюсарь уточнил, что самолет спроектирован по принципу «открытой архитектуры». По его словам, это позволяет в кратчайшие сроки наращивать функционал по пожеланиям заказчика.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел модель нового самолета.

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