Путину презентовали на МАКС-2021 истребитель пятого поколения Checkmate

Во вторник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель получил название Checkmate.
«Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС Checkmate»,- уточнили в пресс-службе ведомства.
Глава ОАК надеется, что серийные поставки нового однодвигательного истребителя начнутся в 2026-2027 гг. Отмечается, что самолет будет способен развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.
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