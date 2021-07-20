Путину презентовали на МАКС-2021 истребитель пятого поколения Checkmate

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20 июля 2021, 17:33 Источник: ТРК Звезда

Фото: kremlin.ru

Во вторник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель получил название Checkmate.

«Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС Checkmate»,- уточнили в пресс-службе ведомства.

Глава ОАК надеется, что серийные поставки нового однодвигательного истребителя начнутся в 2026-2027 гг. Отмечается, что самолет будет способен развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

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