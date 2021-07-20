Путин на МАКС-2021 съел тот же пломбир в стаканчике, что и в 2019 году

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20 июля 2021, 17:05 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 июля, посетил авиасалон МАКС-2021. В этот раз российский лидер не отказался от любимого пломбира в стаканчике, который покупал два года назад на этом мероприятии.

Стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе и предложили сначала Владимиру Путину, а затем всем, кто находился рядом с ним на трибуне во время просмотра полетов.

Путин изучил упаковку и аккуратно открыл мороженое. Этим же стаканчиком глава государства угощал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в 2019 году.

Напомним, что в 2019 году тема с покупкой мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы, что и на МАКС-2017, вызвала активное обсуждение в СМИ. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что на мероприятии из года в год работают одни и те же компании.

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