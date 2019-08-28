Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о покупке Владимиром Путиным мороженого на МАКС-2019 у "той же самой" продавщицы, что и два года назад. Представитель Кремля не счёл данную ситуацию странной.

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?

"Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что такие вопросы стоит задавать точно не ему.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ровно два года назад на МАКС-2017 покупал мороженое у той же самой продавщицы. Пользователи начали выдвигать различные версии, кем может быть женщина.