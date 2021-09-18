Депутат ЕП Бютикофер назвал способ превратить «СП-2» в руины

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18 сентября 2021, 18:45 Источник: DPA

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Депутат Европарламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что после запуска российский трубопровод «Северный поток-2» может превратиться в руины. По его словам, у Еврокомиссии есть способ его «остановить».

«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального сетевого агентства (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», - пояснил он.

Бютикофер отметил, что Россия еще не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделение организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Согласно третьему энергетическому пакету Евросоюза, владелец трубопровода должен предоставить сторонним продавцам «голубого» топлива доступ к ней, добавил депутат.

Ранее замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.

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