Депутат ЕП Бютикофер назвал способ превратить «СП-2» в руины

Депутат Европарламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что после запуска российский трубопровод «Северный поток-2» может превратиться в руины. По его словам, у Еврокомиссии есть способ его «остановить».
«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального сетевого агентства (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», - пояснил он.
Бютикофер отметил, что Россия еще не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделение организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Согласно третьему энергетическому пакету Евросоюза, владелец трубопровода должен предоставить сторонним продавцам «голубого» топлива доступ к ней, добавил депутат.
Ранее замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.
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