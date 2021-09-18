Мэр Парижа назвала «большой честью» встречу с Тихановской
18 сентября 2021, 16:58
Мэр Парижа Анн Идальго провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Лидер белорусской оппозиции со среды находится во французской столице.
«Для меня большая честь встретиться со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. Париж всегда на стороне тех, кто ведет борьбу за демократию и права человека»,- написала градоначальник в Twitter.
Идальго выразила свою поддержку белорусам.
15 сентября в Париже с Тихановской встретился министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее Тихановская обратилась с призывом к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса. Она возложила большую надежду на свой визит в Париж.
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