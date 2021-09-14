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Тихановская обратилась за помощью к Макрону

, 15:03 Источник: Ouest-France

Тихановская обратилась за помощью к Макрону
Светлана Тихановская, Фото: Steffi Loos/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы вывести республику из кризиса.

«Я обращаюсь с призывом ко Франции, родине прав человека, и ее президенту Эммануэлю Макрону, который, я убеждена, может наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти из этого кризиса, который касается нас всех, европейцев и белорусов», - высказала она.

Тихановская очень рассчитывает на свой визит в Париж, который состоится 15 сентября. Она назвала французов «великой нацией», обладающей большими дипломатическими возможностями и голосом в наиболее влиятельных международных институтах.

Ранее Тихановская заявила, что в белорусских городах исключено проведение новых массовых акций протеста, поскольку «цена за это слишком высока». По ее словам, участники  рискуют  «попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы».

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