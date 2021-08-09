Аргументы Недели Политика 13+

Тихановская заявила, что проведение в Белоруссии новых массовых акций оппозиции исключено

, 11:06 Источник: DPA

Тихановская заявила, что проведение в Белоруссии новых массовых акций оппозиции исключено
Светлана Тихановская, Steffi Loos/Keystone Press Agency

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что проведение в городах страны новых массовых акций оппозиции исключено, поскольку "цена за это слишком высока".

В рамках беседы с немецкими журналистами Светлана Тихановская заявила, что участники акций рискуют "попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы". По словам оппозиционного политика, безопасность граждан должна находиться на первом месте.

Тихановская, однако, выразила мнение, что оппозиции необходимо и дальше мобилизовать в Белоруссии своих сторонников. Она уточнила, что демонстрации являются только одной частью протестного движения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью