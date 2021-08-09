Тихановская заявила, что проведение в Белоруссии новых массовых акций оппозиции исключено

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9 августа 2021, 11:06 Источник: DPA

Светлана Тихановская, Steffi Loos/Keystone Press Agency

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что проведение в городах страны новых массовых акций оппозиции исключено, поскольку "цена за это слишком высока".

В рамках беседы с немецкими журналистами Светлана Тихановская заявила, что участники акций рискуют "попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы". По словам оппозиционного политика, безопасность граждан должна находиться на первом месте.

Тихановская, однако, выразила мнение, что оппозиции необходимо и дальше мобилизовать в Белоруссии своих сторонников. Она уточнила, что демонстрации являются только одной частью протестного движения.

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