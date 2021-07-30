В Кремле заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию с переговорами Байдена и Тихановской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 30 июля, прокомментировал в беседе с журналистами встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской.
В минувшую среду американский лидер заявил, что встретился в Белом доме со Светланой Тихановской. По итогам встречи белорусский оппозиционный политик сообщила, что призвала Джо Байдена помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".
Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сегодня отметил, что в данном случае важен один вопрос: "Кого представляет госпожа Тихановская". По словам пресс-секретаря Владимира Путина, с кем встречается президент Соединенных Штатов Америки – это его суверенное право. Песков уточнил, что в данном случае российская сторона не имеет возможности и не собирается вмешиваться. "Это не наше дело", – заключил пресс-секретарь главы РФ.
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