Эксперт Петровский связал встречу Байдена с Тихановской с готовностью США увеличивать финансирование оппозиции в Белоруссии

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июля 2021, 19:12 Источник: РИА Новости

Светлана Тихановская, фото: Steffi Loos/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джозеф Байден провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, продемонстрировав тем самым стремление увеличивать финансирование оппозиции, чтобы она свергла нынешнее белорусское руководство. Такого мнения придерживается Петр Петровский, эксперт республиканского общественного объединения "Беларусь Русь".

Специалист подчеркнул, что американский лидер встречей с Тихановской показал в том числе готовность “увеличивать ставки на конфронтацию с Беларусью”. Кроме того, как отметил Петровский, администрация Байдена намерена дискредитировать действующую белорусскую власть.

По словам эксперта, Тихановскую можно рассматривать “как инструмент внешней политики”. Он напомнил, что ее советник Вячорка “сидел на финансовых потоках” американской Демократической партии. Петровский добавил, что между США и Белоруссией не будет взаимовыгодных отношений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости