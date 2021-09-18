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18 сентября 2021, 17:09 Источник: «ПолитРоссия»

Боевая машина поддержки танков «Терминатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация разрабатывает «ужасающий арсенал высокотехнологичного оружия», Соединенным Штатам остается только догонять Москву. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun в одной из своих публикаций кратко перечислил последние военные успехи РФ, которые вызвали тревогу на Западе. Речь идет об участии в маневрах «Запад-2021» боевой машины поддержки танков «Терминатор», которую издание назвало «машиной для убийств», и об отправке в армию зенитно-ракетного комплекса С-500.

The Sun пишет, что Москва разрабатывает «ужасающий арсенал высокотехнологичного оружия». В этой ситуации США остается только догонять своего оппонента, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале британского таблоида.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Baijiahao спрогнозировал, что действия Запада по сдерживанию РФ могут спровоцировать Третью мировую войну.

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