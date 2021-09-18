Baijiahao: действия Запада по сдерживанию России могут привести к Третьей мировой войне

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18 сентября 2021, 16:29 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Действия Запада по сдерживанию Российской Федерации могут привести к Третьей мировой войне. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

«В глазах стран НАТО самой большой угрозой по-прежнему продолжает оставаться Россия, это чувство зародилось в годы существования Советского Союза и сохранилось до сих пор», — пишет портал Baijiahao.

Сайт предрек, что меры западных государств по сдерживанию РФ могут привести к Третьей мировой войне.

В публикации Baijiahao, процитированной журналистами «ПолитРоссии», указывается, что в случае вооруженного конфликта с Западом на сторону Москвы должен встать Пекин. Отмечается, что Китай способен помочь РФ в решении проблем, связанных с финансами, и поддержать ее действиями своего флота на море.

Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEasе написало, что российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские самолеты F-35 недалеко от Сирии.

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