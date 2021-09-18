NetEasе: российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские F-35 недалеко от Сирии

Российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские самолеты F-35 недалеко от Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.
NetEasе пишет, что некоторое время назад ВВС Соединенных Штатов попытались протестировать системы противовоздушной обороны РФ, развернутые в Сирии. С этой целью в Средиземное море была направлена пара стелс-истребителей F-35.
Замысел западных военных не реализовался из-за Су-30. Самолет выдвинулся в сторону F-35, вынудив их сменить курс и вернуться на базу.
Су-30 «отпугнул» американские истребители, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале китайского издания.
Ранее сегодня сообщалось, что британский таблоид The Sun назвал новую российскую секретную ракету «убийцей» космических спутников США.
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