Аргументы Недели В мире 13+

NetEasе: российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские F-35 недалеко от Сирии

, 15:15 Источник: «ПолитРоссия»

NetEasе: российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские F-35 недалеко от Сирии
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-30 «отпугнул» американские самолеты F-35 недалеко от Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

NetEasе пишет, что некоторое время назад ВВС Соединенных Штатов попытались протестировать системы противовоздушной обороны РФ, развернутые в Сирии. С этой целью в Средиземное море была направлена пара стелс-истребителей F-35.

Замысел западных военных не реализовался из-за Су-30. Самолет выдвинулся в сторону F-35, вынудив их сменить курс и вернуться на базу.

Су-30 «отпугнул» американские истребители, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале китайского издания.

Ранее сегодня сообщалось, что британский таблоид The Sun назвал новую российскую секретную ракету «убийцей» космических спутников США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию

Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию

ЦИК России получила 137 обращений из 45 российских субъектов с жалобами на принуждение к голосованию. О получении жалоб якобы к принудительному голосованию сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире