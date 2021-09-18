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The Sun назвал новую секретную ракету России «убийцей» американских спутников

, 13:28 Источник: «ПолитРоссия»

The Sun назвал новую секретную ракету России «убийцей» американских спутников
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах британских СМИ появился материал, в котором новая российская секретная ракета названа «убийцей» американских спутников.

Некоторое время назад на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована новая российская ракета системы ПРО. Таблоид The Sun указывает, что данный снаряд является секретным — характеристики оружия Москва не раскрывает.

Также издание назвало ракету «убийцей» спутников Соединенных Штатов. В публикации The Sun, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что угрозы американским космическим системам «реальны, серьезны и возрастают».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что РФ может развернуть свое вооружение на Кубе и в Венесуэле в случае поставок Вашингтоном тяжелой военной техники Украине.

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