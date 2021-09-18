The Sun назвал новую секретную ракету России «убийцей» американских спутников

На страницах британских СМИ появился материал, в котором новая российская секретная ракета названа «убийцей» американских спутников.
Некоторое время назад на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована новая российская ракета системы ПРО. Таблоид The Sun указывает, что данный снаряд является секретным — характеристики оружия Москва не раскрывает.
Также издание назвало ракету «убийцей» спутников Соединенных Штатов. В публикации The Sun, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что угрозы американским космическим системам «реальны, серьезны и возрастают».
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что РФ может развернуть свое вооружение на Кубе и в Венесуэле в случае поставок Вашингтоном тяжелой военной техники Украине.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.