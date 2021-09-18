Баранец: Россия может развернуть свое вооружение на Кубе и Венесуэле в случае поставок США тяжелой военной техники Украине

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18 сентября 2021, 10:55 Источник: «ПолитЭксперт»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть свои вооружения на Кубе и Венесуэле в случае поставок Соединенными Штатами тяжелой военной техники Украине. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Вашингтон намерен в 2022 году предоставить военную помощь Киеву на сумму 275 млн долларов. Баранец не исключил, что в будущем американцы начнут поставлять бывшей советской республике тяжелую технику, в том числе танки и артиллерию. По словам собеседника журналистов, в ответ на эти действия Москва может разместить свои вооружения на Кубе и в Венесуэле.

«Все просто: вы пришли ко мне домой, встали под дверью с ружьем, а я вылезу через балкон, перебегу в ваш дом и стволом упрусь в вашу дверь», — отметил Виктор Баранец.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-разведчик Яков Кедми высказал точку зрения, согласно которой Украина «катится в пропасть с каждым годом все больше и больше».

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