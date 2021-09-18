Бывший разведчик Кедми: Украина «катится в пропасть с каждым годом все больше и больше»
18 сентября 2021, 09:25
Украина «катится в пропасть с каждым годом все больше и больше». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля.
Кедми указал на то, что в бывшей советской республике «разгуливают пронацистские демонстрации» и дискриминируют русский язык, на котором говорит большинство населения.
«Это издевательство над демократией – то, что происходит на Украине. Коррумпированная, продажная страна, которая катится в пропасть с каждым годом все больше и больше», — заявил эксперт в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович допустил возможность военного штурма Украиной территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР.
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