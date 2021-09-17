Арестович допустил вероятность военного штурма Украиной республик Донбасса

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17 сентября 2021, 13:48

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович допустил вероятность военного штурма Украиной территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. На данную тему Арестович высказался в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, нынешняя стратегия официального Киева состоит в применении политико-дипломатических методов для возвращения неподконтрольной ему части Донбасса. При этом, отметил Алексей Арестович, существует вариант Б — военный путь, который может быть реализован при возникновении благоприятных для украинской стороны обстоятельств.

В этом случае у Киева будет «три-пять суток, чтобы решить вопрос», заявил процитированный «ПолитНавигатором» спикер делегации.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский озвучил точку зрения, согласно которой Украина превращается в реальную угрозу для России.

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