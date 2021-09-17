Экс-комбриг ДНР Ходаковский допустил возможность развязывания Украиной войны против России

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17 сентября 2021, 13:05 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский допустил возможность развязывания Украиной войны против Российской Федерации. По данному вопросу Ходаковский высказался в беседе со СМИ.

Экс-комбриг счел нереальным сценарий, при котором Москва инициирует вооруженный конфликт с Киевом.

«Но, Украина, к сожалению, надо признать, идет к этому. Она из такой гипотетической угрозы для России, становится уже реальной угрозой», — отметил Александр Ходаковский.

Ранее сегодня сообщалось, что Герой России Сергей Липовой прокомментировал информацию о том, что США могут поставить Киеву тактические системы противоракетной обороны «Железный купол».

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