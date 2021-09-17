Герой России Липовой: «Никакого действительно стоящего оружия США Украине не дадут»

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17 сентября 2021, 11:32 Источник: «ПолитНавигатор»

Система «Железный купол», Yin Dongxun / globallookpress.com

Общественный деятель, Герой России Сергей Липовой прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты могут поставить Киеву тактические системы противоракетной обороны «Железный купол».

Липовой заявил, что «ни России, ни Донбассу не стоит беспокоиться на этот счет».

«Никакого действительно стоящего оружия США Украине не дадут. Это было бы чревато вспышкой горячего конфликта, а война Штатам не нужна», — отметил общественник.

По его словам, «на Украину оружие отправляется по принципу “Дай вам Боже, что нам негоже”».

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский портал Sohu написал, что если бы Россия не продала Аляску американцам, то могла бы развернуть там ракеты и создать прямую военную угрозу для США.

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