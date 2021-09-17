Sohu: если бы Россия не продала Аляску американцам, то могла бы развернуть там ракеты и создать прямую военную угрозу для США

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17 сентября 2021, 10:46 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Если бы Россия не продала Аляску американцам, то могла бы развернуть там ракеты и создать прямую военную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском интернет-сегменте.

Как пишет портал Sohu, император Александр II одобрил в 1867 году продажу Аляски, поскольку опасался, что она окажется в руках Великобритании, которой Санкт-Петербург проиграл по итогам Крымской войны.

Впоследствии выяснилось, что на Аляске, которую в США изначально считали бесполезным пустырем, сконцентрированы большие запасы нефти и других минеральных ресурсов, отмечает сайт. Также китайский ресурс указал на то, что Россия, если бы не лишилась данной территории, могла бы разместить там ракеты, создав тем самым прямую военную угрозу для Штатов.

«Возможно, сейчас в России ненавидят императора за его глупое решение по продаже Аляски», — предположили авторы Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал Арктику и Дальний Восток вероятными направлениями удара Вашингтона по РФ в случае вооруженного конфликта.

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