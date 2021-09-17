Экс-разведчик Кедми назвал Арктику и Дальний Восток вероятными направлениями удара США по России в случае войны

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17 сентября 2021, 09:30

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал Арктику и Дальний Восток вероятными направлениями удара Соединенных Штатов по Российской Федерации в случае вооруженного конфликта. По данному вопросу эксперт высказался, выступая в радиоэфире.

Некоторое время назад США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного альянса, получившего название AUKUS. По мнению Кедми, Вашингтон решил заключить союз с Канберрой для противостояния Москве.

«На кого еще американцам полагаться в Тихом океане?… Из Тихого океана американцы планируют удары своих атомных подводных лодок с ракетами по территории России», — заявил экс-разведчик.

Яков Кедми, ставший собеседником радиостанции «Вести ФМ», обозначил Арктику и Дальний Восток в качестве возможных направлений атаки Штатов по РФ в случае войны.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The National Interest, посвятившее публикацию маневрам «Запад-2021», написало, что «Россия хочет быть готова к войне с НАТО».

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