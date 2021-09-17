The National Interest о маневрах «Запад-2021»: «Россия хочет быть готова к войне с НАТО»

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17 сентября 2021, 08:01

Учения «Запад-2021», Cover Images / globallookpress.com

На страницах американских СМИ появился материал, посвященный состоявшимся российско-белорусским военным учениям «Запад-2021». Маневры, к которым привлекли в общей сложности до 200 тысяч человек личного состава, завершились в среду.

«Россия хочет быть готова к войне с НАТО», — пишет о «Западе-2021» The National Interest (NI).

Как отмечает издание, номинально учения не были направлены против какой-либо конкретной страны, однако их основная цель заключалась в проверке способности армий РФ и Белоруссии совместно отразить масштабное наступление сил Североатлантического альянса.

Также в процитированной публикации говорится, что проведение масштабных маневров подтвердило углубление военных связей между Москвой и Минском. Данный процесс происходит в момент, когда белорусский президент Александр Лукашенко подвергается усиленному санкционному давлению со стороны западных государств, констатирует NI.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что обозреватель Петр Акопов озвучил прогноз, согласно которому в случае вооруженного конфликта США с Китаем и Россией «погибнут все».

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