Обозреватель Акопов: в случае войны США с Китаем и Россией «погибнут все»

В случае военного конфликта Соединенных Штатов с Китаем и Российской Федерацией «погибнут все». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный обозреватель Петр Акопов.
Он констатировал, что между Москвой и Пекином «нет военного союза, но есть глубокая военная кооперация», поэтому РФ «в стороне не останется», если разгорится вооруженный конфликт Вашингтона и КНР. В случае начала противостояния с участием трех названных стран «погибнут все», предрек Акопов.
При этом обозреватель отметил, что американцы не намерены «доводить дело» до войны с Китаем.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский сайт Sohu написал, что предполагаемая кража Южной Кореей секретных сведений о ракете «Яхонт» может угрожать безопасности России.
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