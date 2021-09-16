Sohu: предполагаемая кража Южной Кореей секретной информации о ракете «Яхонт» может угрожать безопасности России

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16 сентября 2021, 15:53 Источник: «ПолитРоссия»

Южнокорейские военные, Ryu Seung-Il / globallookpress.com

Предполагаемая кража Южной Кореей секретной информации о ракете «Яхонт» может угрожать безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад южнокорейские военные испытали новую сверхзвуковую противокорабельную ракету. Данный снаряд, согласно мнению специалистов, является точной копией российского «Яхонта», экспортного варианта П-800 «Оникс».

Вероятность того, что Сеул оказался в состоянии самостоятельно разработать свою противокорабельную ракету, практически равна нулю, пишет портал Sohu. Предполагается, что восточноазиатское государство своровало информацию о «Яхонте». Вероятная кража может угрожать безопасности РФ, поскольку неизвестно, каким образом Южная Корея получила секретные сведения, отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского сайта.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest указало на то, что российский истребитель Су-57, танк «Армата» и комплекс С-400 представляют «совершенно новую и серьезную угрозу для США и НАТО».

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