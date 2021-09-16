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16 сентября 2021, 14:50 Источник: «ПолитРоссия»

Танк «Армата», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российские истребитель пятого поколения Су-57, танк «Армата» и зенитно-ракетная система С-400 представляют «совершенно новую и серьезную угрозу для США и НАТО». На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) констатирует, что в настоящий момент Москва не может иметь такую же большую армию, как во времена существования Советского Союза, однако РФ вложила много сил в модернизацию своих вооружений.

«Российские военные — это не шутки», — пишет издание.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI отмечается, что истребитель Су-57, танк «Армата» и комплекс С-400, не говоря уже о гиперзвуковых ракетах и тактическом ядерном оружии, представляют «совершенно новую и серьезную угрозу для США и НАТО».

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Baijiahao спрогнозировал, что Вашингтон не сможет победить Москву в случае войны без применения средств массового уничтожения.

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