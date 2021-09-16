Baijiahao: США не смогут одолеть Россию в случае войны без применения ядерного оружия

Аргументы Недели → В мире 13+

16 сентября 2021, 13:52 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

США не смогут одолеть Российскую Федерацию, если между данными государствами разгорится война без применения ядерного оружия. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что многие западные эксперты склонны недооценивать военную мощь Москвы. Эти специалисты полагают, что американская армия, имеющая значительное преимущество перед РФ в количестве самолетов, кораблей и другой боевой техники, боится нападать на страну только из-за ее ядерного арсенала.

Сайт, в свою очередь, отмечает, что «Россия сможет конкурировать с Соединенными Штатами даже без ядерного оружия». Ресурс указывает на то, что в последние годы Москва активизировала разработку новых средств поражения, включая гиперзвуковое. Констатируется, что даже если лишить российские гиперзвуковые ракеты ядерных боеголовок, они все равно будут крайне опасны для американских сил. Данные снаряды невозможно перехватить, их попадание, к примеру, в авианосец станет для него фатальным.

В случае безъядерной войны Штаты не смогут победить РФ, предсказывается в публикации Baijiahao, процитированной изданием «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Анатолий Матвийчук заявил, что у Вашингтона не получится шантажировать Москву ракетными комплексами «Железный купол» на Украине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости